СМИ: с 2015 года Иран обогатил 24 тонны урана

ТАСС, 28 июля. Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил в воскресенье в парламенте страны, что Тегеран после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2015 году обогатил 24 тонны урана. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на иранского парламентария Голамали Джафарзаде.

"После [подписания] СВПД Иран обогатил 24 тонны урана <...>", - привел Джафарзаде слова Салехи. При этом агентство не уточняет, до какой степени был обогащен уран.

Как информирует, в свою очередь, агентство Fars со ссылкой на депутата Мерхдада Лахути, Салехи заявил на встрече с парламентариями в воскресенье, что Иран ведет реконструкцию своего исследовательского реактора в Араке. "Перепроектировка исследовательского реактора в Араке ведется путем изменения технологии, и Иран шаг за шагом модифицирует свои ядерные обязательства (на основе ядерной сделки)", - привел слова Салехи парламентарий. По его словам, Салехи подчеркнул, что Иран не занимается созданием ядерного оружия, и западным странам об этом известно. "Они знают, что мы можем производить ядерное оружие, но не пойдем на это и не будем производить его аналогично Германии и Японии, которые имеют возможность производить ядерное оружие, но не делают этого", - цитирует Лахути главу ОАЭИ.

7 июля представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен обогащать уран до любого уровня. По его словам, Тегеран может также в любой момент возобновить производство тяжелой воды на предприятии в Араке в соответствии с потребностями государства.

14 июля 2015 года Иран и постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия согласовали положения Совместного всеобъемлющего плана действий, а 20 июля того же года СБ ООН принял резолюцию в поддержку этого документа. В соответствии с договоренностями, Иран обязался в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 кг обогащенного до 3,67% урана. Кроме того, Тегеран взял обязательство не производить высокообогащенный уран и оружейный плутоний, необходимые для создания ядерного оружия, а также превратить завод по обогащению урана в Фордо в технологический центр и использовать ядерный комплекс в Араке исключительно в мирных целях.

Ситуация вокруг ядерной сделки

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца (до 8 июля 2019 года - прим. ТАСС) на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

7 июля заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%.