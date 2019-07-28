Британский министр заверил, что в реализации Brexit больше не будет задержек

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании начинают решительную подготовку к выходу страны из Европейского союза без соглашения об условиях, так как его достижение маловероятно в связи с нежеланием Брюсселя пересматривать прежнюю сделку, отвергнутую британским парламентом. Об этом заявил в авторской статье на страницах воскресной газеты Sunday Times канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув, на которого премьер Борис Джонсон возложил обязанности координатора подготовительной работы правительства к Brexit без сделки.

"До сих пор лидеры ЕС говорили, что они не изменят свой подход: дескать, есть не претерпевшее никаких изменений соглашение о выходе, другого не дано. Мы все еще надеемся, что они передумают, но мы должны исходить из понимания, что этого не произойдет", - написал Гоув.

Британский политик добавил, что "с новым премьер-министром, новым правительством и более четким определением своей миссии" страна выйдет из ЕС 31 октября без всяких "если" или "но". "Больше не будет никаких задержек, Brexit уже происходит", - заявил Гоув.

"Кабинет военного времени"

В понедельник, как утверждает Sunday Times, на свое первое заседание соберется созданный Джонсоном чрезвычайный комитет, который будет отвечать за выработку политики Brexit и который издание называет "кабинетом военного времени". Помимо Гоува, в него войдут министр финансов Саджид Джавид, глава МИД Доминик Рааб, министр по вопросам Brexit Стивен Баркли и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс.

Гоуву также поручено ежедневно (включая даже воскресенья) проводить заседания с участием "приведенных в боевую готовность" чиновников и политических советников для обеспечения непрерывной работы правительства по подготовке страны к выходу из ЕС. И в таком режиме канцлер герцогства Ланкастерского будет работать до тех пор, пока не будет реализована воля британского народа, высказавшегося в поддержку Brexit на общенациональном референдуме 2016 года.

Джавид опубликовал собственную статью в газете Sunday Telegraph, в которой заявил, что при нем британский Минфин "будет руководствоваться новыми приоритетными целями и сыграет всестороннюю роль в оказании помощи Brexit". Министр пообещал изложить на предстоящей неделе программу стоящих перед финансовым ведомством целей в сфере подготовки к выходу страны из ЕС.

В частности, он сообщил, что его ведомство планирует профинансировать увеличение кадрового состава пограничных служащих на 500 человек. Канцлер казначейства также дал понять, что намерен выделить средства на создание новой инфраструктуры в британских морских портах, которая позволила бы минимизировать задержки с разгрузкой судов и таким образом обеспечить более быстрое поступление товаров на британский рынок после Brexit.

Тем временем воскресная газета Observer сообщила, что Филип Хаммонд, предшественник Джавида на посту министра финансов, уже провел секретные переговоры с оппозицией в лице министра по вопросам Brexit "теневого кабинета" лейбористов Киром Стармером. Речь на них шла о консолидации усилий парламента по блокированию выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Будучи канцлером казначейства, Хаммонд всячески сопротивлялся идее Brexit без соглашения об условиях, опасаясь, что отсутствие договоренностей с ЕС в области регулирования будущих торговых отношений обернется тяжелыми последствиями и на первых порах после выхода из сообщества повергнет страну в состояние экономического шока.