МИД Китая: участники ядерной сделки с Ираном не приемлют экстерриториальные санкции США

ВЕНА, 28 июля. /ТАСС/. Китай подтверждает, что оставшиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе привержены его выполнению и выступают против экстерриториальных санкций США. Об этом заявил в воскресенье директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун по итогам заседания Совместной комиссии Ирана и пяти международных посредников (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) по обзору реализации ядерного соглашения.

"Все стороны высказали их приверженность обязательствам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и продолжению его выполнения сбалансированным путем", - сказал Фу Цун журналистам.

По его словам, "все стороны выразили твердое неприятие односторонних санкций США, в особенности выступили против экстерриториального применения этих санкций". "Стороны также высказали поддержку попыткам Китая реализовывать СВПД, в частности, по вопросу поддержки торговли и нормальных отношений с Ираном", - подчеркнул представитель МИД КНР.

Китай также призывает Евросоюз создать условия для участия третьих стран в механизме торговых расчетов с Ираном INSTEX.

"Вопрос INSTEX также затрагивался. Что касается обеспокоенности Китая, то мы призываем расширить действие INSTEX, чтобы он включал и другие сферы [экономики]. Мы также призываем расширить этот инструмент для всех, для третьих стран", - сказал Фу Цун.

По словам представителя МИД КНР, европейские страны услышали этот призыв Китая и примут его к рассмотрению.