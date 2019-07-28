Грузинская оппозиция на митинге в Батуми призвала власти начать диалог с Москвой

ТБИЛИСИ, 28 июля. /ТАСС/. Властям Грузии нужно вступить в прямой диалог с Москвой, чтобы решить все острые вопросы, а также начать разговор с Сухумом и Цхинвалом. Об этом в воскресенье заявила депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ада Маршания на митинге в городе Батуми (Аджарская АР) за улучшение отношений с Россией.

"Мы вместе с вами говорим властям, что давно пора начать широкомасштабный диалог по тяжелейшим вопросам с Москвой. Мы должны начать также тяжелейший разговор с абхазами и осетинами. До каких пор нам быть так? Кого или чего мы ждем? Кто как не мы должны сделать это?" - обратилась Маршания к собравшимся.

Воскресная акция в Батуми должна была стартовать в 17:00 (16:00 мск), однако организаторы начали немного позже. Митинг на батумской площади Эра собрал несколько десятков тысяч человек и из-за жары продлился чуть менее получаса. В нем приняли участие люди разных возрастных категорий.

После августовских событий 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с РФ. "Альянс патриотов Грузии" выступает за диалог с Россией и считает, что лишь переговоры помогут нормализации отношений между двумя странами.