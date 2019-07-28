Президент Ирана надеется, что при Джонсоне отношения Тегерана и Лондона будут развиваться

ТАСС, 28 июля. Знакомство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с ситуацией, сложившейся в отношениях Тегерана и Лондона, будет способствовать устранению препятствий и углублению двусторонних связей. Об этом говорится в послании президента Ирана Хасана Роухани главе британского правительства. Текст письма опубликован на сайте канцелярии президента.

Роухани поздравил Джонсона с избранием на пост премьер-министра Соединенного Королевства и пожелал ему здоровья и успехов.

"Я надеюсь, что знакомство Вашего Превосходительства с [ситуацией в] отношениях Ирана и Соединенного Королевства и хотя бы один визит в Тегеран в значительной степени поспособствуют устранению существующих препятствий на пути развития двусторонних отношений, и мы будем свидетелями дальнейшего углубления двусторонних и многосторонних отношений во время вашего пребывания в должности премьер-министра", - говорится в сообщении.

Отношения между Лондоном и Тегераном в последнее время заметно обострились после того, как власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) 4 июля задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские же власти заявили, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.