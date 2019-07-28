Совместная комиссия по СВПД намерена провести министерскую встречу с Ираном

БРЮССЕЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Политдиректора Ирана и пяти стран - членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану объявили о намерении провести в ближайшем будущем министерскую встречу для обсуждения сохранения ядерной сделки, дата пока не определена. Об этом говорится в распространенном в воскресенье в Брюсселе итоговом заявлении состоявшейся в Вене встречи Совместной комиссии по СВПД с участием Ирана, России, Китая, Франции, Великобритании и Германии на уровне политдиректоров под председательством генсека внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид.

"Принято решение в ближайшее время созвать заседание Совместной комиссии на уровне министров, - говорится в документе. - Участники встречи подтвердили свою твердую приверженность сохранению СВПД. Они отметили, что как ядерные обязательства [Ирана], так и отмена с санкций [против Ирана] являются основными элементами соглашения". В заявлении также подчеркивается, что участники встречи подтвердили намерение продолжать обсуждение процесса отмены санкций на экспертной уровне, и объявили о своей "твердой поддержке и совместной ответственности за ядерные проекты, например Арак и Фордо с целью гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы".

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке (остановка на 60 суток продаж обогащенного урана) и дает другим участникам два месяца - на тот момент 8 июля - на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. МАГАТЭ 1 и 8 июля подтвердило, что Иран превысил лимит запасов в 300 кг низкообогащенного урана и превысил уровень обогащения урана в 3,67%.