Президент Перу предложил реформу, предполагающую сокращение нынешнего срока его полномочий

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июля. /ТАСС/. Президент Перу Мартин Вискарра в воскресенье предложил проведение конституционной реформы, которая предусматривает проведение выборов главы государства и парламентариев в 2020 году вместо 2021 года.

"Нам нужно восстановить доверие народа и показать стране, что мы, несмотря на партийную принадлежность, едины в борьбе с коррупцией", - сказал Вискарра в ходе обращения к нации в парламенте, которое транслировалось в эфире телеканала TV Peru.

Проект реформы, которая будет означать сокращение срока полномочий Вискарры и действующего состава парламента, должен быть одобрен в ходе референдума. Перед этим его должен рассмотреть Конгресс. По словам Вискарры, он передаст проект реформы в парламент до конца следующей недели. Если реформа будет одобрена, всеобщие выборы пройдут в Перу 28 июля 2020 года. На данный момент мандат главы государства истекает в 2021 году.

Вискарра вступил в должность президента Перу 23 марта этого года после того, как парламент принял отставку с высшего государственного поста его предшественника Педро Пабло Кучински. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте бывшего перуанского лидера из-за коррупционного скандала.

С момента вступления в должность Вискарра несколько раз выносил на рассмотрение парламента вопрос о доверии к правительству. Причиной был отказ парламента одобрить предложенные исполнительной властью реформы, направленные на борьбу с коррупцией.