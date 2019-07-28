Министр юстиции Пуэрто-Рико заявила, что не желает занимать пост губернатора

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Министр юстиции Пуэрто-Рико Ванда Васкес не желает исполнять обязанности губернатора этого ассоциированного с США островного государства. Об этом она сообщила в воскресенье в Twitter.

Действующий губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россельо 24 июля в свете продолжавшихся более недели протестов заявил, что уходит в отставку 2 августа. Он уточнил тогда, что исполнять его обязанности будет Васкес. Между тем министр юстиции написала в Twitter, что "не заинтересована в том, чтобы занимать пост губернатора". Она выразила надежду на то, что Россельо назначит нового госсекретаря. Эта должность сейчас является вакантной. Согласно законам Пуэрто-Рико, в случае отставки губернатора данный пост занимает госсекретарь. Следующим в списке преемственности является министр юстиции.

Россельо вступил в должность в начале января 2017 года. Губернатор возглавляет правительство Пуэрто-Рико и назначает министров. Его избирают на четыре года.

Демонстрации с требованием отставки губернатора продолжались в Пуэрто-Рико больше недели. Они начались после публикации электронной переписки, которую вел со своими помощниками Россельо. Он пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к ряду женщин-политиков, а также к поп-певцу Рики Мартину.

Кроме того, ранее в этом месяце министр образования Пуэрто-Рико и еще пять человек были арестованы по обвинению в коррупции, в том числе в предоставлении государственных средств подрядным организациям, которые не были достаточно квалифицированы для выполнения заказов, но имели связи с администрацией губернатора.

Ситуация усугублялась тем, что в Пуэрто-Рико уже около двух лет продолжаются восстановительные работы после ураганов. В стране после стихийных бедствий возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.