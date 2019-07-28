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СМИ: йеменские мятежники атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью беспилотников

По данным телеканала Almasirah, использовались беспилотники типа "Касеф-2"

ТАСС, 29 июля. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в воскресенье атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт саудовского города Абха. Об этом сообщил йеменский телеканал Almasirah в Twitter.

Отмечается, что использовались беспилотники типа "Касеф-2" (К-2).

Как информирует агентство Reuters, в Саудовской Аравии факт атаки пока не подтверждают.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции.

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