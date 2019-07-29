Совбез Украины считает, что ВПК страны находится в упадке из-за коррупции

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Военно-промышленный комплекс Украины (ВПК) находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк в интервью украинскому "24 каналу".

"Из-за того, что в ВПК, оборонке были четко закрепленные частные интересы чиновников, сектор разваливался, то есть оборонка у нас разваливалась, не могла развиваться, не был создан достаточный уровень конкуренции, финансирование не содействовало развитию", - сказал он. Секретарь СНБО отметил, что, несмотря на некоторые интересные наработки, в целом комплекс находится "в достаточно плохом состоянии". "Для страны, которая находится в войне, это недопустимо", - подчеркнул он.

Данилюк сообщил, что для него реформирование ВПК в настоящее время является ключевым приоритетом. Он лично посещает заводы оборонной сферы, чтобы "собственными глазами увидеть потенциал и понять проблемы".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что правоохранительные органы страны раскрыли новую коррупционную схему в сфере оборонной промышленности, связанную с офшорными компаниями. По его словам, как оказалось, на протяжении пяти лет деятельности предыдущей власти "спецэкспортеры" по нескольким сомнительным контрактам перечислили почти $30 млн на счета офшорных компаний за якобы предоставленные услуги. Ранее президент сменил состав наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", руководство которого было замешано в масштабной коррупции при президенте Петре Порошенко.