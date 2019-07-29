Службу безопасности Украины реформируют

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) будет реформирована коренным образом, у нее должна быть усилена контрразведывательная деятельность, при этом спецслужба не должна выполнять несвойственные ей функции. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк в интервью украинскому "24 каналу".

"У нас стоит в повестке дня реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов", - заявил он. Данилюк подчеркнул, что СБУ должна стать более мощной в сфере контрразведки. "То есть борьба со шпионской деятельностью на Украине - это ключевая функция, которую они должны выполнять. Другие функции, которые не присущи ей - экономика, борьба с коррупцией, - это искусственные временные функции, которые нужно убирать", - сказал секретарь Совбеза.

Данилюк сообщил, что аналогичного мнения придерживается президент страны Владимир Зеленский, кроме того, это соответствует международным обязательствам страны. "Нужно принять ряд законов, я создал группу, которая над ними работает, мы двигаемся очень быстро", - добавил он.

Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка сообщал ранее о необходимости принятия нового закона "О Службе безопасности Украины". По его словам, необходимо также ввести контроль за спецслужбой со стороны Верховной рады.