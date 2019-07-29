МИД Ирана: встреча по ядерной сделке не дала стране гарантий соблюдения ее интересов

ТАСС, 29 июля. Встреча Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД), состоявшаяся в Вене 28 июля, не дала Ирану никаких гарантий соблюдения его интересов. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Аббас Мусави.

"Вчерашняя встреча в Вене не дала нам никаких гарантий будущего СВПД, - цитирует слова Мусави телеканал Al Mayadeen. - Мы определимся со своими дальнейшими шагами после предстоящей министерской встречи [стран - гарантов СВПД]".

Мусави добавил, что Иран не уверен в результативности европейских усилий по сохранению СВПД. По его словам, Тегеран будет требовать запуска и нормального функционирования европейского механизма расчетов с Ираном INSTEX.

Встреча Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров прошла в воскресенье в Вене на фоне шагов Тегерана по сворачиванию обязательств и обострения обстановки в Персидском заливе. По ее итогам стороны пришли к соглашению провести в скором времени новую встречу на уровне министров.

ЕС объявил о начале работы механизма расчетов с Ираном INSTEX во время предыдущей встречи по ядерной сделке на уровне политдиректоров 28 июня. 17 июля глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что через INSTEX прошли сделки на несколько миллионов долларов, хотя это ничтожно мало. По итогам воскресной встречи иранская сторона заявила, что созданный европейцами механизм еще не заработал.