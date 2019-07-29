Рыбаки с задержанной в Южной Корее лодки КНДР вернулись на родину

ТАСС, 29 июля. Трое рыбаков с северокорейской лодки, задержанной 27 июля за пересечение морской границы с Южной Кореей, вернулись в КНДР. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

"Все северокорейские рыбаки изъявили желание отправиться на родину, в связи с чем им было разрешено вернуться в КНДР", - цитирует Yonhap заявление министерства. Уведомление об этом было направлено властям КНДР через межкорейский офис связи в Кэсоне, отмечает ведомство.

Согласно информации Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, 27 июля 10-метровая лодка с тремя гражданами КНДР пересекла Северную разграничительную линию - оспариваемую КНДР морскую границу с Южной Кореей в Японском море. Находившийся поблизости сторожевой корабль южнокорейских ВМС произвел задержание северокорейских рыбаков. В ходе допроса граждане КНДР заявили, что они сбились с курса и по ошибке оказались в территориальных водах Республики Корея. Также они сообщили о желании вернуться на родину.