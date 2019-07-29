В Китае считают приемлемыми протесты жителей Гонконга, если они не нарушают закон

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Выражение недовольства и протесты жителей специального административного района Гонконг приемлемы лишь в формах, не нарушающих закон и общепринятые нормы поведения. Об этом заявил в понедельник официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан.

"Если существует закон, его следует соблюдать, и по каждому нарушению юридических норм должны проводиться расследования, - отметил он на пресс-конференции. - Центральное правительство Китая поддерживает действия гонконгской полиции и компетентных ведомств, в соответствии с законом пресекающих нарушения и акты насилия, виновные в которых должны понести уголовную ответственность".

По его словам, для своевременного урегулирования социальных противоречий крайне важно обеспечить безопасность жителей Гонконга, неприкосновенность их имущества. "Насилие есть насилие, нарушения закона таковыми и остаются - их сущность не может измениться в зависимости от тех или иных лозунгов", - подчеркнул Ян Гуан. Он пояснил, что такая точка зрения - основополагающее условие для обеспечения общественной стабильности в любых странах мира.

Несколько недель назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявила о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.

Антиправительственные акции в последнее время принимают все более ожесточенный характер. В минувшие выходные полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона несанкционированных митингов в разных районах города. Агрессивно настроенные демонстранты, экипированные строительными касками и противогазами, бросали в стражей порядка кирпичи и отбивались металлическими палками. В то же время полиция пока воздерживается от массовых арестов зачинщиков беспорядков.