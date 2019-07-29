Экс-министр обороны Грузии обжаловал свой арест по делу о беспорядках на митингах

ТБИЛИСИ, 29 июля. /ТАСС/. Сторона защиты бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, задержанного по делу о беспорядках на митингах в Тбилиси 20-21 июня, в понедельник обжаловала в Тбилисском апелляционном суде решение суда низшей инстанции об избрании для него заключения в качестве меры пресечения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат экс-министра Мамука Чабашвили.

"Мы внесли жалобу в апелляционный суд. Мы предлагаем суду выпустить его (Окруашвили - прим. ТАСС) на свободу под залог в размере 50 тыс. лари (более $17 тыс.) или же освободить на поруки его соратников по партии "Победившая Грузия" Губаза Саникидзе, Коте Кемуларии и Гурама Чалагашвили", - сказал Чабашвили.

Окруашвили задержали на прошлой неделе. Ему предъявлено обвинение по статье "организация группового насилия, руководство или участие в нем", что карается лишением свободы на срок от четырех до шести лет. Тбилисский городской суд отправил его в тюрьму в минувшую субботу.

Дело о беспорядках на митингах в Тбилиси МВД Грузии совместно с Генпрокуратурой расследуют по статьям "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии". В рамках этого расследования задержаны 16 человек вместе с Окруашвили, а депутату парламента Грузии от "Нацдвижения" Ники Мелии предъявлены обвинения.