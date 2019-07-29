Борис Джонсон в понедельник переедет на Даунинг-стрит

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окончательно переедет в понедельник в резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит, 10, и его девушка Кэрри Симондс будет жить там вместе с ним. Об этом сообщила представитель британского премьера.

"Премьер-министр официально переезжает сегодня, и, да, его спутница жизни будет жить там", - приводит слова сотрудницы премьерской канцелярии агентство Reuters.

Джонсон, как пишут СМИ, пока не ночевал в резиденции после вступления в должность главы правительства и каждый день возвращался домой. Ранее газета Daily Telegraph сообщила, что Джонсон выбрал для жизни более просторную квартиру, расположенную над офисом министра финансов в доме номер 11 на Даунинг-стрит. Однако, как отметило издание, уходящий на тот момент министр финансов Филип Хаммонд (в среду он подал в отставку, и в тот же день его сменил на посту Саджид Джавид) оставил свою мебель в квартире до воскресенья и по этой причине новый премьер мог переехать в выбранное им жилище не ранее понедельника.

Симондс моложе 55-летнего Джонсона на 24 года. Она присутствовала 24 июля на торжественной церемонии встречи нового главы правительства во дворе Даунинг-стрит, 10, однако Джонсон принял решение не везти ее в Букингемский дворец на встречу к королеве Елизавете II, когда монарх наделяла его полномочиями главы исполнительной власти. Формально Джонсон еще не завершил свой бракоразводный процесс с адвокатом и писательницей Мариной Уилер, вместе с которой прожил четверть века.