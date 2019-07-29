Доступ к порталу агентства Sputnik в Литве восстановят до 1 августа

ВИЛЬНЮС, 29 июля. /ТАСС/. Комиссия по радио и телевидению Литвы возобновит доступ к литовскому порталу российского новостного агентства Sputnik, который был заблокирован в начале июля из-за нарушений авторских прав. Об этом ведомство сообщило в понедельник.

"После получения и проверки информации о том, что незаконно обнародованные материалы, находящиеся под защитой авторских прав, удалены с портала, Комиссия по радио и телевидению Литвы возобновит доступ к сайту не позднее 1 августа", - говорится в заявлении.

Вильнюсский окружной административный суд 12 июля выдал санкцию на блокировку литовского портала Sputnik. Ранее регулятор на заседании 10 июля постановил прекратить доступ к данному интернет-ресурсу, но решение должен был санкционировать суд. Как указывала комиссия, ее вердикт был принят в рамках охраны авторских прав за незаконное публичное использование находящихся под защитой материалов. К регулятору в начале июля обратилась национальная телевизионная и радиовещательная компания LRT с жалобой на то, что литовский портал Sputnik незаконно, без согласия автора, разместил около 1,5 тыс. статей, опубликованных на сайте вещателя. По утверждению комиссии, ее решение не было связано с характером информации, распространяемой агентством Sputnik.

Спецслужбы Литвы в ежегодном публичном отчете за 2018 год отмечали, что Sputnik - один из инструментов пропагандистской политики Москвы. В июне группа депутатов парламента от оппозиции призвала регулятора провести расследование о возможных нарушениях агентством Sputnik закона Литвы об общественной информации и его публикациях с предполагаемым подстрекательством к раздорам и принять соответствующие меры.