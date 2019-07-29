Джонсон заявил, что будет добиваться исключения режима "бэкстоп" из сделки по Brexit

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен добиться исключения режима "бэкстоп" (механизма, гарантирующего сохранение прозрачной границы между севером и югом Ирландии) в новом варианте соглашения по условиям Brexit. Соответствующее заявление Джонсон, совершающий поездку по Шотландии, сделал в понедельник в интервью телеканалу Sky News.

"Что я хочу сделать, так это абсолютно четко дать понять, что "бэкстоп" мертв и что его нужно изъять [из соглашения с ЕС]", - сказал глава британского правительства. "Это послание я направляю своим европейским друзьям, и я весьма уверен в том, что мы этого достигнем", - добавил британский премьер.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона на премьерском посту Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. С приходом на должность главы правительства Джонсон пообещал, что Великобритания без всяких оговорок выйдет из ЕС 31 октября, будь то со сделкой об условиях Brexit или без нее.

Режим "бэкстоп", ранее согласованный Мэй с властями Европейского союза, позволяет Ольстеру на неопределенное время оставаться после Brexit в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке. Тем самым режим позволяет избежать появления на острове Ирландия "жесткой границы", предусматривающей наличие пограничной и таможенной инфраструктуры, и гарантировать свободу передвижения по острову жителям расположенных на нем двух государств, предусмотренную документами о политическом урегулировании межобщинного конфликта в Северной Ирландии. Упоминание этого режима в ранее заключенном соглашении между Лондоном и Брюсселем стало непреодолимой преградой для одобрения этой сделки Палатой общин.