Спецпосланник ООН по Ливии заявил, что конфликт в стране подпитывает поддержка извне

ТАСС, 29 июля. Специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саламе обвинил неназванные иностранные государства в поставках оружия в Ливию.

"Существуют иностранные правительства, которые направляют в Ливию оружие, о чем свидетельствуют обнаруженные в Гарьяне образцы вооружений. Поддержка извне подпитывает конфликт. Ливийцы воюют друг с другом за интересы других государств", - цитирует в понедельник телеканал Al Jazeera заявление Саламе.

Он также подчеркнул, что вместе с оружием в Ливию прибывают "иностранные боевики, пилоты и технические специалисты". По его словам, Ливия превратилась в "полигон для испытаний новых видов вооружений".

Саламе призвал стороны конфликта положить конец войне до того, как страна окончательно превратится в "прибежище для террористических группировок".