Глава Каталонии не намерен платить штраф, наложенный Центризбиркомом Испании

МАДРИД, 29 июля. /ТАСС/. Глава каталонского правительства Ким Торра заверил, что не станет платить штраф за нарушение принципа нейтралитета органов власти во время избирательной кампании перед всеобщими выборами в Испании 28 апреля. Об этом сообщила в понедельник газета El Periodico.

По ее сведениям, общая сумма штрафа, который наложила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании, составляет €5,5 тыс. Торра заверил, что обжалует данные санкции. "Наперед говорю, что не собираюсь платить", - сказал лидер Каталонии. "Под вопрос ставится свобода выражения", - утверждал он.

В частности, Торру оштрафовали на €2,5 тыс. за письмо, направленное госслужащим, в котором он говорил, что бывшие члены каталонского правительства, причастные к организации незаконного референдума о независимости в 2017 году, находятся в тюрьмах или изгнании. Глава автономии также называл "губительной" 155-ю статью конституции Испании, которая была задействована в разгар сепаратистского кризиса и позволила ограничить самоуправление Каталонии. Кроме того, еще на €3 тыс. Торру оштрафовали за послание, в котором он просил освободить заключенных под стражу лидеров каталонского сепаратистского движения и критиковал "политические судебные процессы".

Ранее Высший суд региона решил начать слушания по делу против Торры из-за возможного неповиновения решению ЦИК страны. Обвинения в адрес Торры связаны с полемикой вокруг сепаратисткой символики на региональных правительственных зданиях в преддверии выборов в Испании.

Центризбирком постановил убрать с административных учреждений в Каталонии желтые ленты, которые отчасти превратились в символ сторонников выхода региона из состава Испании, а также эстелады - неофициальные флаги сепаратистов. Решение Центризбиркома было направлено на то, чтобы гарантировать политический нейтралитет органов власти перед голосованием.

Сначала Торра игнорировал постановление ЦИК, а затем решил заменить желтые ленты на белые, что не удовлетворило Центризбирком. После того как ЦИК пригрозил обратиться в прокуратуру, сепаратистская символика была снята со зданий региональных властей.