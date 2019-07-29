Помпео: США поддерживают свободу слова

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Американская администрация всегда поддерживает принцип свободы слова и собраний и надеется, что люди во всем мире будут пользоваться такими правами. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя в понедельник в ходе выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне акции протеста в Москве и Гонконге.

У главы внешнеполитического ведомства США поинтересовались, какова реакция американского правительства на акции протеста в Москве, а также госпитализацию блогера Алексея Навального с диагнозом "острая аллергическая реакция". Ведущий дискуссии попросил уточнить, выражали ли Соединенные Штаты России протест в связи с задержаниями участников несанкционированных демонстраций в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"Я читал сообщения [на эту тему]. Мне этим утром добавить нечего. Думаю, все понимают позицию США. Вы ранее спрашивали о Гонконге, России, всех этих местах. Мы всегда поддерживаем свободу слова, свободу вероисповедания, свободу жить по своей совести. Мы надеемся, что это будет применимо к каждому гражданину мира", - ответил шеф американской дипломатии.

По его словам, "протесты уместны". "Мы это видим в США", - сказал Помпео.

Говоря о ситуации в Гонконге, он уточнил, что Вашингтон рассчитывает на уважение Пекином прав населения этой автономной территории с особым статусом. "<...> Мы надеемся, что китайская сторона поступит правильно, будет уважать соглашения, относящиеся к Гонконгу", - подчеркнул госсекретарь.