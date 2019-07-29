Помпео заявил, что США примут любые меры с целью "вернуть демократию" народу Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Администрация США намерена принять любые меры, чтобы вернуть демократию венесуэльскому народу. С таким заявлением выступил в понедельник в Экономическом клубе Вашингтона госсекретарь США Майкл Помпео.

Его попросили уточнить, готовы ли США будут при каких-то условиях направить войска в Венесуэлу. "Президент [США Дональд Трамп] достаточно ясно сказал, что мы делаем все, что требуется, чтобы гарантировать возвращение демократии венесуэльскому народу. И в этом заключается поставленная [Трампом администрации США] задача", - ответил руководитель внешнеполитического ведомства США.

При этом он утверждал, что США "сегодня ближе, чем несколько месяцев назад", к решению данной задачи. "Прогресс [есть] каждый день", - считает Помпео. По его словам, единомышленники США "понимают, что [нынешний лидер Венесуэлы Николас] Мадуро не является президентом, избранным надлежащим образом".

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.