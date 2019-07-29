Премьер Молдавии призвала уйти в отставку совет, регулирующий деятельность электронных СМИ

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Майя Санду выступила с требованием отставки Координационного совета по телевидению и радио (КСТР), обвинив его в служении бывшей правящей Демократической партии (ДПМ).

"Членов КСТР назначили по политическим критериям, они служили и продолжают служить Демпартии, а не интересам граждан", - сказала Санду, в ходе визита в штаб-квартиру органа, регулирующего деятельность электронных СМИ в стране. Она напомнила, что Молдавия избавляется от режима этой партии, которую возглавлял бежавший за границу олигарх Владимир Плахотнюк.

"Но это никак не коснулось КСТР, вы продолжаете работать в том же духе", - заявила Санду. Она прервала руководителя совета Драгоша Викола, который попытался ей возразить. "Я пришла сюда не для того, чтобы полемизировать с вами. Мы не будем обсуждать, как вы действовали в прошлом, так как все это знают. Странно, что вы продолжаете. Я пришла сюда, чтобы предложить КСТР уйти в отставку в полном составе", - подытожила премьер.

Согласно закону, членов КСТР назначает и увольняет парламент. В июле профильная депутатская комиссия негативно оценила отчет этой организации о проделанной в прошлом году работе и предложила его членам уйти в отставку в полном составе.

Ранее входящая в правящую коалицию Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) заявила, что предложит парламенту отменить ограничения в отношении российских телеканалов, которые были введены по инициативе ушедшей в оппозицию Демпартии в 2017 году. Тогда был принят закон о борьбе с иностранной пропагандой и принят новый кодекс о телевидении и радио, запрещающий трансляцию новостных и аналитических программ с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в числе которых Россия.

Инициативу контролировавших парламент демократов подверг критике не только президент Молдавии Игорь Додон, но и представители ЕС и США, которые назвали ее чрезмерно жесткой.