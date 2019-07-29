Помпео: США готовы поддержать любой согласованный Израилем и Палестиной мирный план

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Администрация США готова поддержать любой план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, согласованный Израилем и Государством Палестина. С таким заверением выступил в понедельник в Экономическом клубе Вашингтона госсекретарь США Майкл Помпео.

Он отказался уточнить, выступает ли правительство США за преодоление ближневосточного конфликта на основе создания полноценного независимого палестинского государства и его мирного сосуществования с еврейским. "Наш [новый всеобъемлющий] план [урегулирования] вы вскоре увидите", - пообещал Помпео.

"Мы [США], в конце концов, можем [только] представить свое видение, свой план, то, на основании чего они [израильтяне и палестинцы], как мы надеемся, будут взаимодействовать. Мы надеемся, что страны [Персидского] залива присоединятся к нам в этих усилиях и, откровенно говоря, европейские государства тоже, чтобы сказать: "Вот путь вперед". Тем не менее в итоге решение о том, идти или нет на это фундаментальное сближение, должны принимать эти две страны, эти два лидера. <...> Мы предпочитаем то, что согласовано палестинцами и израильтянами <...>", - подчеркнул Помпео.