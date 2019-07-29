Верховный комиссар ООН призвала расследовать убийство индейского вождя в Бразилии

ЖЕНЕВА, 29 июля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала правительство Бразилии "быстро и эффективно" расследовать убийство вождя племени вайапи Эмрии Вайапи. В распространенном в понедельник в Женеве заявлении она подчеркнула, что властям следует пересмотреть политику в отношении коренного населения, чтобы это преступление не привело к новой волне лишения индейцев их земель.

Бачелет расценила убийство Эмрии Вайапи как "вызывающий беспокойство симптом растущей в Бразилии проблемы посягательства на земли коренных жителей, особенно на леса, со стороны шахтеров, лесорубов и фермеров". Она предупредила, что инициатива правительства Бразилии о расширении в Амазонии районов, открытых для разработки полезных ископаемых, "может привести к инцидентам и насилию, запугиванию и убийствам по аналогии с тем, как это произошло на прошлой неделе с народом вайапи". По словам верховного комиссара ООН, исключительно важно, чтобы "власти быстро и эффективно отреагировали в целях расследования этого инцидента" и привлечения виновных к ответственности.

Властям страны следует также "защитить территории" вайапи. "Я призываю правительство Бразилии пересмотреть его политику в отношении коренных жителей и их земель", - заявила Бачелет. Нельзя допустить, отметила она, чтобы убийство Эмрии Вайапи привело к "новой волне насилия, направленного на изгнание путем запугивания людей с их исконной земли" и, как следствие, дальнейшему уничтожению дождевых лесов с тяжелыми последствиями для климата планеты.

Согласно поступающим из Бразилии сообщениям, на минувшей неделе около 50 шахтеров вторглись в деревню индейцев племени вайапи в северной части Бразилии и зарезали вождя. После этого жители деревни покинули свои дома из опасений за свою жизнь.