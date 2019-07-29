Министры обороны Турции и США обсудили возможность создания зоны безопасности в Сирии

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Пентагона Марк Эспер провели в понедельник телефонные переговоры, главной темой которых стала Сирия. Об этом говорится в сообщении, распространенном турецким военным ведомством.

"Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны США Марк Эспер провели сегодня телефонные переговоры. Министр Акар сообщил, что [Турция] надеется на полное прекращение поддержки Соединенными Штатами террористических организаций Рабочая партия Куридстана и "Силы народной самообороны" <...> В вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии он подчеркнул, что Турция является единственной силой, способной обеспечить контроль над зоной безопасности", - говорится в распространенном турецким военным ведомством коммюнике.

Анкара неоднократно выступала с призывом к Вашингтону отказаться от сотрудничества с "Силами демократической Сирии", основной костяк которых составляет СНС. Турция считает последних сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в республике террористической организацией".

Дискуссия о создании буферной зоны в Сирии началась еще в 2013 году - в разгар противостояния между Дамаском и вооруженными группировками. Тогда рассматривался вариант бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин планы не реализуются.