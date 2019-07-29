Браудер надеется, что правительство Джонсона начнет использовать "поправку Магнитского"

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно осужденный в РФ, надеется на то, что новое правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном вскоре начнет использовать "поправку Магнитского", которая пока не была задействована Лондоном. Об этом финансист заявил в понедельник вечером в интервью телеканалу Sky News.

"Законы Магнитского позволяют замораживать иностранные активы тех, кто нарушает права человека в России, а также отказывать им в визах. Такие законы были приняты в США, Канаде, в Соединенном Королевстве и нескольких других странах. Большинство этих стран уже начало их применять, но Великобритания пока этого не делает, хотя ей и следовало бы, - сказал Браудер. - Новый глава [британского] МИД Доминик Рааб был тем, кто предложил соответствующий законопроект, так что теперь, вступив в должность, он может применить поправку, что, как я надеюсь, он и сделает".

Браудер заявил, что хорошо знает Рааба, выступавшего за принятие закона Магнитского в Великобритании. Именно по инициативе Рааба в королевстве в связи с делом Сергея Магнитского (еще до принятия "акта Магнитского" в США) был введен запрет на въезд в страну лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit. Британские депутаты уже несколько раз выражали недовольство по поводу того, что "поправка Магнитского" до сих пор не применялась и еще какое-то время применяться не будет.

Британский вариант "поправки Магнитского" соответствует принятому в США одноименному закону, который позволяет замораживать активы и запрещает выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека. Поправка также подразумевает, что имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

В России Уильям Браудер был уже дважды осужден заочно и объявлен в международный розыск российскими властями. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы признал его виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей) и приговорил к 9 годам лишения свободы. В этом же деле фигурировал и аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в московском СИЗО. 29 декабря 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к 9 годам заключения, признав его виновным в неуплате налогов более чем на 3 млрд рублей и в преднамеренном банкротстве.