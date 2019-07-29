Аэропорт Митига близ столицы Ливии открыт после обстрела

ТАСС, 29 июля. Аэропорт Митига, расположенный в пригороде столицы Ливии, Триполи, возобновил работу после того, как его территория была обстреляна несколько часов назад. Об этом сообщила администрация аэропорта на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что аэропорт прекратил свою работу до дальнейших распоряжений после ракетного удара. О возможном нанесенном ущербе в результате обстрела администрация не информировала. По ее данным, аэропорт был обстрелян в то время, когда один из самолетов, находившийся на летном поле, готовился к взлету. Лайнер должен был совершить рейс в Тунис.

Этот аэропорт на регулярной основе подвергается атакам со стороны отрядов Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. В настоящее время Митига находится под контролем сил, выступающих на стороне международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем.

Аэродром Митига начал использоваться для сообщения Ливии с внешним миром после того, как в 2014 году был выведен из строя международный аэропорт Триполи.

На данный момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьер-министра Сараджа в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля ее командующий Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму.