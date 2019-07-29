Власти Бразилии представят проект налоговой реформы в начале августа

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 июля. /ТАСС/. Правительство Бразилии представит в начале августа на рассмотрение парламента проект реформы, предусматривающий уменьшение налогового бремени. Об этом сообщил в понедельник президент южноамериканской республики Жаир Болсонару.

"Мы планируем понизить налоговую нагрузку, несколько снизить подоходный налог. Добиться применения единого налога непросто, но мы хотя бы попробуем сократить их число", - заявил президент в ходе прямой трансляции в Facebook. Он также уточнил, что правительство сосредоточится на федеральных налогах.

Незадолго до начала парламентских каникул в Палате депутатов создали отдельную комиссию для рассмотрения собственного проекта реформы. Свои предложения готовится внести и Сенат.

Реформирование налоговой системы страны наряду с пенсионной и административной реформами, а также курсом на приватизацию является основным приоритетом правительства Болсонару. Эту работу в его кабинете курирует министр экономики Паулу Гедес. По мнению министра, эти меры позволят в ближайшие два-три года создать до 10 млн новых рабочих мест.