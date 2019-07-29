Правительство Йемена обвинило мятежников в обстреле рынка на севере страны

ТАСС, 29 июля. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) стоят за обстрелом рынка в городе Катабир на севере страны. С таким утверждением, как сообщил телеканал Al Arabiya, выступил в понедельник министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни.

По его словам, "хуситы использовали реактивную артиллерию для обстрела рынка Ас-Сабет в городе Катабир в северной провинции Саада". По данным аль-Ирьяни, в результате обстрела "более 10 человек были убиты, ранения получили около 20 мирных жителей, в том числе дети".

Ранее СМИ сообщали, что авиация аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, совершила налет на рынок в Катабире. Как передал телеканал Al Mayadeen со ссылкой на медицинские источники, в результате этой атаки погибли 13 человек, 23 получили ранения, в том числе 11 подростков. Представитель хуситов в Сане генерал Яхья Сариа расценил атаку на Катабир как военное преступление аравийской коалиции.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции.