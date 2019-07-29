США попросили СБ ООН наложить санкции на гражданина КНДР

ООН, 30 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. США запросили внесение в санкционный список Совета Безопасности ООН гражданина КНДР Ким Су Ира. Соответствующее письмо от американской стороны имеется в распоряжении корреспондента ТАСС.

США считают Ким Су Ира виновным в "многочисленных нарушениях резолюций ООН", касающихся ракетной и ядерной программы Пхеньяна. "Его торговая деятельность обеспечила режиму КНДР доступ к иностранной валюте", - говорится в тексте запроса.

Наложение санкций Совбеза предполагает как заморозку финансовых активов, так и ограничения на передвижения. На рассмотрении СБ ООН еще с сентября находится запрос США о наложении санкций на других трех человек, однако правомерность запроса вызывает сомнения у России и Китая.

Москва неоднократно выступала за постепенное смягчение санкционного давления на Пхеньян.

Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон добавил в Ким Су Ира в собственный санкционный список за его связи с Трудовой партией Кореи (ТПК). По данным Вашингтона, Ким Су Ир работает во Вьетнаме от имени подчиняющегося ТПК департамента оружейной промышленности, в отношении которого действуют санкции ООН и США за его "участие в основных аспектах ракетной программы КНДР".