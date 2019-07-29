СМИ: глава МИД Парагвая ушел в отставку на фоне скандала вокруг ГЭС "Итайпу"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июля. /ТАСС/. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес в понедельник принял отставку главы МИД республики Луиса Кастильони и ряда высокопоставленных чиновников на фоне скандала вокруг соглашения по ГЭС "Итайпу" на границе с Бразилией. Об этом в ходе пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом ABC, заявил помощник парагвайского лидера по парламентским вопросам Эрнан Уттеман.

Помимо Кастильони, своих постов лишились посол в Бразилии Уго Сагьер, глава государственной электроэнергетической компании ANDE Альсидес Хименес, а также парагвайский глава эксплуатирующей ГЭС компании Itaipu Binacional Хосе Альдерете. Все они участвовали в заключении соглашения о покупке у Бразилии электроэнергии, производимой ГЭС "Итайпу", как утверждает оппозиция, на невыгодных для страны условиях. По мнению местных экспертов, в результате заключения в мае данной сделки парагвайскому бюджету будет нанесен ущерб в размере $350 млн.

Накануне отставки Кастильони заявил, что обратится к Бразилии с просьбой об отмене этого соглашения. Вместе с тем власти отрицают, что его условия невыгодны для Парагвая.