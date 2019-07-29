Сенат не смог преодолеть вето Трампа на резолюции против продажи оружия арабским странам

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Сенаторы США не смогли в понедельник преодолеть вето, которое американский лидер Дональд Трамп наложил на три одобренные ранее Конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже американских вооружений арабским странам без их утверждения законодателями.

Выступающие против решения главы государства и имеющие меньшинство в верхней палате Конгресса демократы не смогли набрать необходимые две трети - или 67 - голосов.

По мнению Трампа, эти резолюции "ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и навредят важным отношениям" США с их союзниками и партнерами.

Согласно американскому законодательству, Минобороны должно уведомлять законодателей о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. 24 мая госсекретарь Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения Конгресса завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму $8,1 млрд для "сдерживания иранской агрессии".

В ответ демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид, а также республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг подготовили против планов по продаже оружия 22 резолюции. 20 июня эти резолюции были одобрены Сенатом минимальным для этой процедуры количеством голосов. Палата представителей к настоящему моменту приняла три из них. Именно они подпали под вето президента.