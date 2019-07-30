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Палестино-израильский конфликт

Израильские военные сообщили об аресте 15 разыскиваемых палестинцев на Западном берегу

Военные сообщили также, что армия, пограничная полиция и гражданская администрация Западного берега реки Иордан обеспечили доступ 1,2 тыс. верующих к иудейской святыне

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июля. /ТАСС/. Израильские военные арестовали в ночь на вторник 15 разыскиваемых палестинцев в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Военнослужащие при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности [ШАБАК, контрразведка] арестовали на Западном берегу 15 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре, беспорядках и насильственных действиях, направленных против израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в распространенном военными заявлении.

Военные сообщили также, что в ночь на вторник "армия, пограничная полиция и гражданская администрация Западного берега реки Иордан обеспечили доступ 1,2 тыс. верующих к иудейской святыне - гробнице праотца Иосифа в Наблусе [крупный город на Западном берегу]". "Во время посещения возникли беспорядки, их участники бросали камни в военнослужащих, которые в ответ применяли спецсредства по восстановлению контроля над толпой", - добавили в пресс-службе.

О пострадавших с израильской стороны в результате инцидента информации не поступало.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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