СМИ: Республика Корея ожидает вступления в силу санкций Японии до конца августа

ТАСС, 30 июля. Власти Южной Кореи прогнозируют, что торговые ограничения Токио против Сеула начнут действовать до конца августа текущего года. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Республики Корея.

"Ожидается, что документ [об ограничениях] будет одобрен на заседании кабинета министров [Японии] и вступит в силу в конце августа", - сообщается в отчете внешнеполитического ведомства.

1 июля власти Японии ужесточили контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Отношения двух стран обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию корейским работникам за принуждение их к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран.