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СМИ: Республика Корея и США обсуждают возможность визита главы Пентагона в Сеул

Ожидается, что Марк Эспер посетит страну в рамках турне по странам Восточной Азии, которое запланировано на август

ТАСС, 30 июля. Сеул и Вашингтон ведут переговоры о возможном визите нового министра обороны США Марка Эспера в столицу Республики Корея. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на неназванный источник в южнокорейском правительстве.

"Стороны находятся на финальной стадии обсуждения [визита Эспера]", - заявил источник. Отмечается, что глава Пентагона может провести встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и министром национальной обороны страны Чон Гён Ду. Ожидается, что Эспер посетит Южную Корею в рамках турне по странам Восточной Азии, которое запланировано на август.

Марк Эспер вступил в должность министра обороны США 24 июля.

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СШАРеспублика КореяМун Чжэ ИнЭспер, Марк
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