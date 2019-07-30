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На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет предложена резолюция по реформе СБ

Межправительственные переговоры о реформе Совета Безопасности ведутся уже несколько лет, но странам пока не удалось прийти к единому мнению по ключевым вопросам
Председатель 73-й сессии генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Председатель 73-й сессии генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Резолюция, которая поможет продвинуть процесс реформы Совета Безопасности ООН, будет предложена на предстоящей в сентябре сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщила во вторник председатель 73-й сессии ГА ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Нам необходимо вести дальше работу по реформе Совета Безопасности ООН. Реформа Совета - это один из самых сложных и разделяющих страны вопросов. В этом году мы сможем провести резолюцию, которая сможет снизить напряженность и укрепить сотрудничество в вопросе реформы Совета Безопасности", - сказала она.

Межправительственные переговоры о реформе СБ ООН ведутся уже несколько лет, но странам пока не удалось прийти к единому мнению по ключевым вопросам, в том числе по оптимальному составу СБ ООН, числу его постоянных и временных членов, а также порядку применения права вето.

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