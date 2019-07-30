На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет предложена резолюция по реформе СБ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Резолюция, которая поможет продвинуть процесс реформы Совета Безопасности ООН, будет предложена на предстоящей в сентябре сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщила во вторник председатель 73-й сессии ГА ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Нам необходимо вести дальше работу по реформе Совета Безопасности ООН. Реформа Совета - это один из самых сложных и разделяющих страны вопросов. В этом году мы сможем провести резолюцию, которая сможет снизить напряженность и укрепить сотрудничество в вопросе реформы Совета Безопасности", - сказала она.

Межправительственные переговоры о реформе СБ ООН ведутся уже несколько лет, но странам пока не удалось прийти к единому мнению по ключевым вопросам, в том числе по оптимальному составу СБ ООН, числу его постоянных и временных членов, а также порядку применения права вето.