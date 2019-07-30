На пост генпрокура Молдавии предложен Дмитрий Робу

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Комиссия парламента Молдавии по вопросам права, назначениям и иммунитету предложила депутатам утвердить исполняющим обязанности генерального прокурора республики работника прокуратуры Дмитрия Робу. Соответствующий проект решения во вторник опубликовал на своей странице в Facebook председатель комиссии Сергей Литвиненко.

"Президенту Республики Молдовы предлагается утвердить кандидатуру Дмитрия Робу в должности исполняющего обязанности генерального прокурора", - говорится в документе.

В том случае, если парламент проголосует за этого кандидата, он будет представлен на утверждение президента.

Ранее президент республики Игорь Додон призывал парламент ускорить назначение нового руководителя генеральной прокуроры, которому, по его словам, предстоит одна из ключевых ролей в демонтаже системы, выстроенной олигархом Владимиром Плахотнюком, который недавно покинул страну. Новые власти приняли решение прибегнуть к процедуре назначения исполняющего обязанности, так как утверждение нового генпрокурора - достаточно долгая процедура, пояснил Додон.

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство, куда вошла поддерживающая Додона Партия социалистов Молдавии и блок Acum. Они объединились для отстранения от власти Демократической партии Молдавии, которую возглавлял Плахотнюк.