В Малайзии короновали нового правителя страны

ТАСС, 30 июля. Верховный правитель (король) Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафы Биллах был коронован в официальной монаршей резиденции в Куала-Лумпуре. Об этом во вторник сообщает агентство Bernama.

В своей тронной речи коронованный правитель обещал приложить усилия, чтобы укрепить единство всех подданных Малайзии вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности. "Я поставлю [благополучие] людей превыше всего", - подчеркнул монарх.

Присягу новому королю принес премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. "Заверяю ваше Величество, что правительство [Малайзии] никогда не остановится на достигнутых результатах", - заверил премьер.

31 января Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафы Биллах присягнул в качестве монарха Малайзии, сменив отрекшегося короля Мухаммада V. Как отмечали малайские СМИ, предыдущий король был вынужден оставить престол под давлением Совета правителей, которые не одобрили его свадьбу с россиянкой Оксаной Воеводиной.

Полномочия правителя

Верховный глава Малайзии выполняет в основном представительские функции. Несмотря на то, что, согласно конституции, любое решение правительства выносится от имени и с согласия верховного правителя, на практике он принимает решения, исходя из рекомендаций правительства или парламента, хотя может иметь и собственную позицию. Король утверждает принятые парламентом законы, кандидатуру премьер-министра и состав Верховного суда, имеет право помилования и является главнокомандующим ВС.

Монарх избирается по итогам тайного голосования Совета правителей, в который входят наследственные султаны девяти из 13 штатов страны. Правитель Малайзии занимает трон на пять лет без права переизбрания на второй срок подряд.