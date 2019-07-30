В Офисе Зеленского заявили, что провести досрочные местные выборы в стране пока невозможно

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Проведение досрочных местных выборов на Украине пока не представляется возможным, поскольку необходимо принять специальный закон и завершить формирование в стране объединенных территориальных общин (ОТО). Такое мнение высказал на брифинге глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

"Местные перевыборы невозможны досрочно без принятия соответствующего закона. Конфигурация такого соответствующего закона мне пока не понятна", - сказал глава президентского офиса.

Богдан также отметил, что в стране уже была сформирована часть укрупненных местных общин, однако этот процесс еще не завершился. "Было бы логично закончить формирование ОТО, а тогда осуществить перевыборы уже всех в новой реальности, в новом существующем местном самоуправлении", - добавил он.

Однако, будет ли это осуществлено, уже будет зависеть от "диалога с депутатами", заключил Богдан.

Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на свои источники в Офисе президента Украины, что досрочные выборы в местные органы власти могут пройти в стране в ближайшее время. В президентской партии "Слуга народа", которая победила на внеочередных парламентских выборах и будет иметь в Верховной раде единоличное большинство численностью более 250 депутатов, не исключают такую возможность. Между тем, пока ясности в этом вопросе нет.

По мнению главы партии Дмитрия Разумкова, местные выборы "все-таки пройдут в 2020 году", то есть планово. По его словам, многое будет зависеть и от местных органов власти.