Джонсон назначил советником по связям бывшего журналиста, который ранее критиковал тори

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Глава британского правительства Борис Джонсон назначил руководителем отдела премьерской канцелярии по связям с общественностью бывшего журналиста Ли Кейна, который ранее критиковал возглавляемую премьером Консервативную партию (тори). Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета Evening Standard.

Кейн уже был пресс-секретарем Джонсона, когда тот в 2016-2018 годах возглавлял британский МИД. Но в 2010 году он работал в таблоиде Daily Mirror и, по мнению бывших коллег из этой газеты, с большим рвением исполнял роль комического персонажа Mirror Chicken, переодеваясь в костюм курицы, которая неприкрыто издевалась над политиками. Daily Mirror - это издание, традиционно поддерживающее Лейбористскую партию и высмеивающее консерваторов, которые уже девять лет находятся у власти в стране.

Однако перед референдумом 2016 года о дальнейшем членстве страны в ЕС Кейн перешел в другой лагерь и поддержал агитационную кампанию в пользу Brexit, которую возглавлял Джонсон и против которой выступало Daily Mirror.