Парламент Молдавии проголосовал за Дмитрия Робу в качестве и.о. генпрокурора

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии предложил президенту страны Игорю Додону утвердить в должности исполняющего обязанности генерального прокурора республики Дмитрия Робу. Проект соответствующего решения был одобрен на заседании во вторник большинством голосов депутатов от фракций Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), Партии действия и солидарности (ПДС), а также "Платформы "Достоинство и правда" (ПДП).

"Президенту Республики Молдовы предлагается утвердить кандидатуру Дмитрия Робу в должности исполняющего обязанности генерального прокурора", - говорится в документе, который опубликовала пресс-служба законодательного органа. Кандидатуру Робу предложила на утверждение парламента во вторник Комиссия парламента Молдавии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

Ранее Додон призывал парламент ускорить назначение нового руководителя генеральной прокуроры, которому, по его словам, предстоит одна из ключевых ролей в демонтаже системы, выстроенной олигархом Владимиром Плахотнюком, который недавно покинул страну. Новые власти приняли решение прибегнуть к процедуре назначения исполняющего обязанности, так как утверждение нового генпрокурора - достаточно долгая процедура, пояснил президент. Депутаты фракции Демократической партии Молдовы подвергли критике это решение, отметив, что смена и. о. генпрокурора проходит "в спешке и с многочисленными нарушениями".

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство, куда вошла поддерживающая Додона ПСРМ, а также ПДС и ПДП. Они объединились для отстранения от власти Демпартии, которую возглавлял Плахотнюк.

Робу занимает пост заместителя главы прокуратуры Кишинева. Вместе с ним заявки на участие в конкурсе подавали еще ряд кандидатов. Бывший генеральный прокурор Молдавии Эдуард Харунжен ушел в отставку по собственному желанию 11 июля.