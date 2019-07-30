СМИ: Порошенко должен явиться на новый допрос в Госбюро расследований 12 августа

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило бывшему президенту Украины Петру Порошенко повестку на следующий допрос на 12 августа. Об этом во вторник сообщило агентство "Украинские новости" , ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Первый допрос Порошенко состоялся на минувшей неделе в четверг, экс-президента допросили в качестве свидетеля.

После допроса Порошенко заверил, что нет ни одного уголовного дела, фигурантом которого он является. Бывший глава государства добавил, что в ГБР в письменном и устном виде давал пояснения, которые касались соглашения купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском". По словам Порошенко, сделка была совершена без его участия.

Экс-президент накануне отбыл с семьей на отдых в Турцию. Как долго он там будет находиться - не сообщается.

Следователи ГБР ведут девять уголовных дел в отношении Порошенко. Его обвиняют в том числе в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуется дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел касается "Кузницы на Рыбальском", этот завод являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.