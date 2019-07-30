На Украине зафиксировано 214 случаев торговли людьми в 2019 году

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Украинские правоохранительные органы зафиксировали 214 случаев торговли людьми в стране за шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщил во вторник начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Артем Крищенко.

"За первое полугодие полиции удалось раскрыть четыре организованные группы, занимавшиеся торговлей людьми. Их деятельность распространялась на территории пяти областей и города Киева", - цитирует Крищенко пресс-служба Нацполиции.

По информации Крищенко, открыто уже 190 уголовных дел. "Досудебные расследования уже окончены по 104 уголовным делам, открытым по факту торговли людьми. Одновременно полицейские установили 170 лиц, которые пострадали от действий злоумышленников", - рассказал начальник департамента.

По его словам, обычно жертвами преступников становятся женщины, попавшие в сложные жизненные обстоятельства.