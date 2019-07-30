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Кризис на Украине

В Черновцах неизвестные украли флаг со здания консульства Германии

Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Неизвестные отломали флаг с флагштока на здании почетного консульства ФРГ в Черновцах. Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

"Вечером 29 июля в Черновицкий отдел полиции поступило заявление об отсутствии флага Федеративной Республики Германия на фасаде здания почетного консульства в центре Черновцов", - сказано в сообщении.

Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, опрашивают возможных свидетелей происшествия и анализируют записи камер видеонаблюдения. Инцидент произошел 21 июля. "Около полуночи 21 июля два человека похитили флаг и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Следователи Черновицкого отдела полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Виновным лицам грозит до пяти лет лишения свободы.

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