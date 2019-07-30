Глава Пентагона Эспер посетит ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона

ТАСС, 30 июля. Новый министр обороны США Марк Эспер в пятницу отправится с официальным визитом в Австралию, Новую Зеландию, Японию, Монголию и Республику Корея. Об этом сообщается в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Министерства обороны США.

По информации ведомства, 4 августа в Сиднее Эспер вместе с госсекретарем США Майклом Помпео примет участие в межправительственных консультациях с австралийскими коллегами.

Ранее пресс-служба Пентагона сообщала, что в ходе официального визита в Японию и Республику Корея в начале августа Эспер намерен обсудить инцидент с самолетами ВКС РФ и ВВС КНР.

23 июля Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея выступил с утверждением, что в опознавательную зону ПВО страны утром вошли три военных самолета РФ и два - китайских ВВС. Инцидент произошел в районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио.

Марк Эспер вступил в должность министра обороны США 24 июля.