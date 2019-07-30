Трамп призвал WP извиниться за высказывания о лидере республиканцев в Сенате

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что газета The Washington Post должна принести извинения лидеру республиканского большинства в Сенате США Митчу Макконнеллу, которого один из обозревателей издания назвал "российским агентом". Об этом американский лидер заявил журналистам во вторник на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Вирджинию. Трансляцию вел телеканал C-Span.

"Я думаю, если сравнивать, то The Washington Post - российский агент. Митч Макконнелл любит нашу страну, он проделывает отличную работу <...> Это человек, который знает о России и российском влияние меньше, чем даже Дональд Трамп", - сказал президент США.

При этом он отметил, что не читал материал газеты. "Если они действительно так сказали, что Митч Макконнелл - агент России, им должно быть стыдно, они должны извиниться", - добавил Трамп.

26 июля обозреватель The Washington Post Дана Милбэнк в своей авторской колонке назвал Макконнелла "российским агентом" на фоне того, что сенатор отказался поддержать несколько законопроектов направленных на защиту американских выборов от иностранного вмешательства.

В субботу газета The Hill сообщила, что в интернете набирает популярность хэштег "московский Митч". Кампанию с таким хэштегом начал в социальных сетях ведущий телеканала MSNBC и бывший член Республиканской партии Джо Скарборо. Причиной этому послужило то, что Макконнелл на прошлой неделе заблокировал два законопроекта о защите выборов: один из них предполагает использование при голосовании бумажных бюллетеней, а второй обязывает кандидатов, участников предвыборных кампаний и членов их семей сообщать в Федеральное бюро расследований (ФБР) о получении предложений помощи со стороны иностранных государств. Сам Макконнел объяснил, что не поддерживает эти законодательные инициативы из-за их предвзятости.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс. Москва много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.