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Ситуация на Корейском полуострове

Представители США и КНДР на прошлой неделе встретились в демилитаризованной зоне

По данным Reuters, северокорейской стороне передали фотографии встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоялась 30 июня

ТАСС, 30 июля. Член Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома на прошлой неделе встретился с северокорейским коллегой в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе КНДР и Республики Корея. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

По его словам, целью встречи была передача северокорейской стороне фотографий встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся 30 июня в ДМЗ.

Как отмечает Reuters, представитель КНДР сказал американскому коллеге, что переговоры на рабочем уровне по обсуждению денуклеаризации возобновятся очень скоро. Имена делегатов, а также дата начала консультаций не уточняются.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в ДМЗ. Президент США по ее итогам уточнил, что стороны рассчитывают возобновить переговоры на рабочем уровне в течение двух-трех недель.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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