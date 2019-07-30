Представители США и КНДР на прошлой неделе встретились в демилитаризованной зоне

ТАСС, 30 июля. Член Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома на прошлой неделе встретился с северокорейским коллегой в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе КНДР и Республики Корея. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

По его словам, целью встречи была передача северокорейской стороне фотографий встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся 30 июня в ДМЗ.

Как отмечает Reuters, представитель КНДР сказал американскому коллеге, что переговоры на рабочем уровне по обсуждению денуклеаризации возобновятся очень скоро. Имена делегатов, а также дата начала консультаций не уточняются.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в ДМЗ. Президент США по ее итогам уточнил, что стороны рассчитывают возобновить переговоры на рабочем уровне в течение двух-трех недель.