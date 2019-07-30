Глава ЦИК Белоруссии ожидает спокойную избирательную кампанию в парламент

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина прогнозирует, что выборы в белорусский парламент, запланированные на ноябрь, пройдут традиционно спокойно, без большого вложения средств в предвыборную кампанию. Об этом она сказала во вторник в эфире телеканала "Беларусь-2"

По словам Ермошиной, в отличие от избирательных кампаний на Украине и в РФ, в Белоруссии деньги "вкладываются в выборы минимальные". "И работают у нас общественники - то есть в свободное от работы время, по старинке, не прибегая к каким-то особым информационным технологиям, - сказала Ермошина. - Поэтому у нас просто избирательная кампания очень традиционная, консервативная, и она не предусматривает вложение больших средств, может быть, это кажется скучным". Вместе с тем, отметила Ермошина, такая кампания не создает суеты, "что позволяет избирателю спокойно, без всяких дней тишины определиться с выбором, избирателя не подавляют".

"Сами выборы пройдут 17 ноября, я надеюсь, потому что эта дата не отвергается. Мы ее предлагаем, и пока решения либо возражения по этой дате нет, я их не слышала. Это тоже очень хорошая дата,... ноябрь - такой "стационарный" месяц, когда все население находится на местах, проживает по основному месту регистрации, и я думаю, что это все будет способствовать организованности выборов, и, естественно, положительно повлияет на явку избирателей", - сказала Ермошина.

По ее словам, если дата 17 ноября будет утверждена указом президента, выдвижение кандидатов в депутаты начнется в сентябре, а предвыборная агитация начнется в середине октября, что является комфортным периодом с точки зрения погодных условий.

"Я думаю, что выборы будут обязательно альтернативными <...> Я думаю, что будет порядка 500 кандидатов в депутаты, то есть в среднем 4,5 человека на место будет", - сказала Ермошина. Она также отметила, что политика государства нацелена на то, чтобы порядка 30% депутатских вакансий заполнялись депутатами прежнего парламента. "Это дает стабильность и профессионализм законодательному органу с самых первых дней. А если такая политика государства, то, следовательно, с этими 30% [депутатов] уже проводят беседы, - отметила глава ЦИК. - Поэтому я думаю можно говорить о 30%, а, может, и чуть больших процентах тех, кто может перейти в следующий депутатский созыв".

Ермошина считает, что белорусы по-прежнему не доверяют представителям политических партий. "Они предпочитают иметь дело не с политиками, а доверяют прежде всего людям, которых знают по работе в регионе, которые прославились хорошими делами", - сказала Ермошина. Она также отметила, что белорусское общество хотело бы видеть в парламенте больше женщин.

Законодательство пока менять не будут

"Закон [избирательный] будет меняться, но, как вы знаете, позиция главы государства - не менять закон, пока мы не изменим конституцию. Пока действует старая система, нет смысла вносить декоративные изменения", - сказа Ермошина. По ее словам, своими постановлениями ЦИК модернизирует избирательные нормы. "Там, где можем, не меняя закон, дать какую-то современную правоприменительную практику, мы это делаем", - сказал глава ЦИК.

Председатель ЦИК Белоруссии во вторник на встрече с президентом предложила провести выборы в Совет Республики (верхнюю палату) Национального собрания 7 ноября, а в Палату представителей (нижнюю палату) - 17 ноября 2019 года. Глава государства поручил согласовать эти даты с местными властями, Комитетом государственного контроля и Советом министров. Сделать это нужно до 5 августа.

Палата представителей состоит из 110 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании. Совет Республики является палатой территориального представительства. Он состоит из 64 человек. Восемь из них назначаются президентом страны, остальных выбирают тайным голосованием местные Советы депутатов базового уровня.