AFP: Макрон напомнил президенту Ирана о необходимости деэскалации в регионе

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел во вторник долгий телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. В ходе беседы он напомнил иранскому коллеге о важности деэскалации в регионе, сообщает агентство France Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Роль Франции состоит в том, чтобы приложить все необходимые усилия к тому, чтобы все задействованные стороны согласились взять паузу и сели за стол переговоров", - заявил глава французского государства. По словам источника агентства, он "напомнил о необходимости включиться в процесс снижения напряженности и создать условия" для переговоров.

Ранее иранский телеканал Al Mayadeen сообщил, что в ходе телефонной беседы с Макроном Роухани заявил, что ожидает от ЕС в первую очередь нормализации отношений в нефтяной и банковской сфере. Однако ни иранские, ни французские СМИ не уточняют, какие гарантии или предложения представил в связи с этим Макрон.

Это уже четвертый за два месяца телефонный разговор между двумя президентами. В Елисейском дворце напомнили, что Макрон, который сейчас проводит отпуск на юге страны в форте Брегансон, поддерживает также контакт с президентом США Дональдом Трампом. Помимо этого, он "ведет консультации" с Германией и Великобританией, а также "находится в контакте" с Россией и Китаем по вопросу сохранения ядерной сделки с Ираном. При этом на прошлой неделе специальный посланник президента Ирана Аббас Арагчи встретился в Париже с Макроном и передал ему послание Роухани, касающееся путей сохранения данного соглашения и снижения напряженности в Персидском заливе.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. После этого по инициативе США была возвращена часть экономических санкций, и ряд западных компаний, сотрудничавших с Ираном, приняли решение присоединиться к этим ограничениям.